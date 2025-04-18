Нижегородцы не смогут купаться в Анапе из-за приостановки курортного сезона

Он рекомендовал обратить внимание на экскурсии, спортивные и гастрономические события, а также на агротуристические объекты. Кондратьев отметил, что решение об открытии пляжей будет принято только после получения заключения от Роспотребнадзора. Недавно на побережье Анапы были зафиксированы новые случаи выброса нефтепродуктов. Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил наличие капель мазута и загрязнённых водорослей с мусором на нескольких пляжах: на территории между селом Витязево и станицей Благовещенской, а также на Центральном пляже Анапы, вблизи детского лагеря «Приморский» и у устья реки Можепсин.