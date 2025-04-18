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В 11 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Синоптики сообщили о резком ухудшении погодных условий.

Сейчас в Ричмонде: +17° 4 м/с 68% 765 мм рт. ст. +20°

В ряде областей Казахстана введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются сильные осадки, туман, заморозки и порывистый ветер, передаёт BaigeNews.kz.

Туман, ветер и заморозки прогнозируются в Жетысу.

Снег, гололед и туман — в Карагандинской области.

Снег, дождь, гололед и ветер ожидаются в Павлодарской и Акмолинской областях.

Ветер — в СКО, Актюбинской и Кызылординской областях.

Снег, низовая метель, гололед, дождь, туман и ветер — в области Абай и ВКО.

Гроза, туман и ветер стали причинами штормового предупреждения в Костанайской и Жамбылской областях.