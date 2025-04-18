В 11 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В ряде областей Казахстана введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются сильные осадки, туман, заморозки и порывистый ветер, передаёт BaigeNews.kz.
Туман, ветер и заморозки прогнозируются в Жетысу.
Снег, гололед и туман — в Карагандинской области.
Снег, дождь, гололед и ветер ожидаются в Павлодарской и Акмолинской областях.
Ветер — в СКО, Актюбинской и Кызылординской областях.
Снег, низовая метель, гололед, дождь, туман и ветер — в области Абай и ВКО.
Гроза, туман и ветер стали причинами штормового предупреждения в Костанайской и Жамбылской областях.