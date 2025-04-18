Администрация Калининграда запускает «подмогу» троллейбусу № 2

Отмечается, что четыре автобуса будут ходить через улицу Театральную и площадь победы. Они начнут курсировать с субботы, 19 апреля. Маршрут № 2А, по заявлениям городских властей, будет ходить во время утренних и вечерних часов-пик с улицы Флотской до Ленинского проспекта. Интервал движения с троллейбусами по второму маршруту будет составлять до восьми минут.