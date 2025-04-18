Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Старый мост через Белую в Уфе готов на 78%

Ремонт Бельского моста в Уфе выходит на финишную прямую.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров проинформировал о ходе капитального ремонта старого моста через реку Белую. В своем официальном аккаунте руководитель региона отметил, что строители завершили важнейший этап работ — соединение двух частей сооружения.

Хабиров подчеркнул особую значимость объекта, построенного в 1956 году и долгое время находившегося в аварийном состоянии. Из-за стратегической важности моста как ключевой транспортной артерии сначала был возведен временный мост-вставка, и только потом в 2022 году началась реконструкция основного сооружения.

На сегодняшний день выполнено 78% запланированных работ. Полное завершение ремонта и открытие движения запланировано на лето 2025 года.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.