Старый мост через Белую в Уфе готов на 78%

Хабиров подчеркнул особую значимость объекта, построенного в 1956 году и долгое время находившегося в аварийном состоянии. Из-за стратегической важности моста как ключевой транспортной артерии сначала был возведен временный мост-вставка, и только потом в 2022 году началась реконструкция основного сооружения.