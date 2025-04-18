Старый мост через Белую в Уфе готов на 78%

Глава Башкирии Радий Хабиров проинформировал о ходе капитального ремонта старого моста через реку Белую. В своем официальном аккаунте руководитель региона отметил, что строители завершили важнейший этап работ — соединение двух частей сооружения.
Хабиров подчеркнул особую значимость объекта, построенного в 1956 году и долгое время находившегося в аварийном состоянии. Из-за стратегической важности моста как ключевой транспортной артерии сначала был возведен временный мост-вставка, и только потом в 2022 году началась реконструкция основного сооружения.
На сегодняшний день выполнено 78% запланированных работ. Полное завершение ремонта и открытие движения запланировано на лето 2025 года.
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