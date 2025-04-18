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Аномальная жара накроет Татарстан: людей просят поберечься от тепловых ударов

КАЗАНЬ, 18 апреля, ФедералПресс. В ближайшие дни в Татарстане прогнозируется аномально жаркая погода. Среднесуточная температура будет превышать климатическую норму на 9−12 градусов, что соответствует летним значениям. Экстренное предупреждение об этом опубликовали в приложении МЧС.

Сейчас в Ричмонде: +13° 5 м/с 77% 765 мм рт. ст. +11°
Источник: РИА "Новости"

«Максимальные температуры воздуха на территории республики 18—22 апреля составят от +21 до +27°С, а 23 апреля — от +17 до +22°С. Возможны тепловые удары и нарушения сердечной деятельности вследствие перегревания», — говорится в сообщении.

Также в МЧС дали ряд рекомендаций жителям Татарстана в связи с аномальной жарой: людей просят носить головные уборы, надевать светлую одежду и пить больше воды.