Аномальная жара накроет Татарстан: людей просят поберечься от тепловых ударов

КАЗАНЬ, 18 апреля, ФедералПресс. В ближайшие дни в Татарстане прогнозируется аномально жаркая погода. Среднесуточная температура будет превышать климатическую норму на 9−12 градусов, что соответствует летним значениям. Экстренное предупреждение об этом опубликовали в приложении МЧС.