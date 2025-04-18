Заброшенную школу планируют снести в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

Заброшенную школу снесут в Автозаводском районе Нижнего Новгороде. Об этом сообщается на сайте ГИС ЕГРЗ.
Согласно информации, проект сноса заброшенной школы уже прошел госэкспертизу. Заказчиком работ является министерство земельных и имущественных отношений региона. Образовательное учреждение находится на улице Школьной.
Напомним, ранее стало известно, что экспертиза одобрила проект строительства многоэтажного дома на Гребном канале. В конце прошлого года стало известно, что на Гребном канале построят гостиницы и жилые дома.