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Заброшенную школу планируют снести в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

Образовательное учреждение находится на улице Школьной.

Источник: Комсомольская правда

Заброшенную школу снесут в Автозаводском районе Нижнего Новгороде. Об этом сообщается на сайте ГИС ЕГРЗ.

Согласно информации, проект сноса заброшенной школы уже прошел госэкспертизу. Заказчиком работ является министерство земельных и имущественных отношений региона. Образовательное учреждение находится на улице Школьной.

Напомним, ранее стало известно, что экспертиза одобрила проект строительства многоэтажного дома на Гребном канале. В конце прошлого года стало известно, что на Гребном канале построят гостиницы и жилые дома.