На Кубани больше всего не хватает врачей и учителей

Наибольший дефицит кадров на Кубани зафиксировали среди врачей и учителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства труда и соцразвития. На отрасли образования и здравоохранения приходится по 18,7% и 13,7% от общего числа вакансий.
Дефицит кадров испытывают предприятия госуправления и обеспечения военной безопасности, обрабатывающие производства, строительные компании. Идут поиски специалистов в сельском хозяйстве, торговле, транспортировке и хранении.
Среди рабочих профессий работодатели ищут водителей, продавцов, поваров, рабочих строительных специальностей, швей, операторов, горничных, барменов.
Востребованы медработники, учителя, инженеры, охранники, воспитатели, полицейские и бухгалтеры, пишет «Деловая газета. Юг».