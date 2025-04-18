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На Кубани больше всего не хватает врачей и учителей

Минтруд Краснодарского края назвал отрасли с самым большим дефицитом кадров.

Источник: Комсомольская правда

Наибольший дефицит кадров на Кубани зафиксировали среди врачей и учителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства труда и соцразвития. На отрасли образования и здравоохранения приходится по 18,7% и 13,7% от общего числа вакансий.

Дефицит кадров испытывают предприятия госуправления и обеспечения военной безопасности, обрабатывающие производства, строительные компании. Идут поиски специалистов в сельском хозяйстве, торговле, транспортировке и хранении.

Среди рабочих профессий работодатели ищут водителей, продавцов, поваров, рабочих строительных специальностей, швей, операторов, горничных, барменов.

Востребованы медработники, учителя, инженеры, охранники, воспитатели, полицейские и бухгалтеры, пишет «Деловая газета. Юг».