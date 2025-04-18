На Кубани больше всего не хватает врачей и учителей

Наибольший дефицит кадров на Кубани зафиксировали среди врачей и учителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства труда и соцразвития. На отрасли образования и здравоохранения приходится по 18,7% и 13,7% от общего числа вакансий.