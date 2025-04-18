Опрос показал уровень доверия россиян к Путину

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Большинство (79,2%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 76,2% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, согласно результатам опроса ВЦИОМ.
Восемь из десяти (79,2%) опрошенных заявили, что доверяют Путину, недоверие главе государства выразили 16,2% респондентов. Кроме того, 76,2% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют — 14,5%.
Работу правительства России одобряют 51,4% опрошенных, не одобряют — 18,7%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 62,8% респондентов, 18,8% сказали, что не доверяют ему, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ.
На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 36% россиян назвали «Единую Россию», 10,9% — ЛДПР, 9,4% — КПРФ, 6,6% — партию «Новые люди», 4% — партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Кроме того, 10,1% опрошенных россиян указали непарламентские партии.
Инициативный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 7−13 апреля 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.