Опрос показал уровень доверия россиян к Путину

На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 36% россиян назвали «Единую Россию», 10,9% — ЛДПР, 9,4% — КПРФ, 6,6% — партию «Новые люди», 4% — партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Кроме того, 10,1% опрошенных россиян указали непарламентские партии.