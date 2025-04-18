«Хозяйка отошла к ребенку, а работник с бутылкой бензина устроил пожар». В Кировском районе белорус помогал и сжег чужой дом

Но когда хозяйка отошла к ребенку в другую комнату, работник все же решил действовать по-своему. Он сходил в машину за бензином и полил из бутылки в топливник печи. Сразу же произошла вспышка топлива — загорелась бутылка с горючим и одежда на мужчине. Быстро огонь перебросился на пол и на потолок.