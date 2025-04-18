«Хозяйка отошла к ребенку, а работник с бутылкой бензина устроил пожар». В Кировском районе белорус помогал и сжег чужой дом

В Кировском районе установщик окон сжег дотла чужой дом. Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области.
Так, в декабре 2024-го под Кировском женщина наняла специалистов заменить окна в доме. Пока работали установщики, женщина решила растопить печку в одной из комнат, но у нее никак не разгорались дрова. Тогда один из работников предложил помощь, но сельчанка отказалась.
Но когда хозяйка отошла к ребенку в другую комнату, работник все же решил действовать по-своему. Он сходил в машину за бензином и полил из бутылки в топливник печи. Сразу же произошла вспышка топлива — загорелась бутылка с горючим и одежда на мужчине. Быстро огонь перебросился на пол и на потолок.
Из горящего дома хозяйка с ребенком и работники эвакуировались сами. Пожар ликвидировали прибывшие по вызову сотрудники МЧС. Судя по фото, огонь успел нанести большой урон — дом выгорел почти дотла.
— Горение было интенсивным. Огонь повредил крышу дома, уничтожил материалы отделки и имущество в зале, обуглил конструкции перекрытия, повредил комнаты в доме, — сказали эксперты.
В отношении работника, устроившего пожар, возбудили уголовное дело.
Ранее милиция сказала о новом мошенничестве в Беларуси: «Просят продлить услуги телевидения».
Тем временем Белнефтехим повысил цены на топливо с 19 апреля перед Пасхой.