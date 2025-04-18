В Омске в здании УМВД по Омской области продают столовую

На сайте бесплатных объявлений появилось необычное предложение. Продается готовый бизнес по организации общественного питания. В том числе в сеть столовых входит точка общепита в самом известном на улице Ленина здании под номером 2, где располагаются сразу две главных силовых структуры: УМВД по Омской области и УФСБ по Омской области.
Помимо этой столовой, собственник готов расстаться также с точками общепита в учреждениях среднего профессионального образования и в одном из вузов. Также бизнес специализируется на организации корпоративного питания и продаже продукции через вендинговые автоматы.
Как сказано в объявлении на сайте «Авито», за этот готовый бизнес собственник планирует выручить 12 млн рублей. В эту стоимость входит также все необходимое оборудование и технологические карты.