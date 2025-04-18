В Омске в здании УМВД по Омской области продают столовую

На сайте бесплатных объявлений появилось необычное предложение. Продается готовый бизнес по организации общественного питания. В том числе в сеть столовых входит точка общепита в самом известном на улице Ленина здании под номером 2, где располагаются сразу две главных силовых структуры: УМВД по Омской области и УФСБ по Омской области.