Ученику московской школы стало плохо на занятии в актовом зале

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Ученику московской школы стало плохо во время занятий в актовом зале, его госпитализировали, сообщил РИА Новости директор столичной школы № 2115 Павел Рукавицын.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что старшекласснику одной из московских школ стало плохо во время репетиции последнего звонка, якобы из-за употребления алкоголя.
«Шестнадцатого апреля ученик девятого класса во время занятий в актовом зале почувствовал себя плохо. Учитель заметила симптомы и незамедлительно вызвала скорую помощь. Подросток был госпитализирован, ему была оказана вся необходимая медицинская помощь», — рассказал Рукавицын.
Директор отметил, что школьника уже выписали из больницы, с ним все в порядке. Школа ведет внутреннее расследование для установления обстоятельств случившегося.