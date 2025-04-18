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Ученику московской школы стало плохо на занятии в актовом зале

Ученику школы в Москве стало плохо на занятии в зале, его госпитализировали.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Ученику московской школы стало плохо во время занятий в актовом зале, его госпитализировали, сообщил РИА Новости директор столичной школы № 2115 Павел Рукавицын.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что старшекласснику одной из московских школ стало плохо во время репетиции последнего звонка, якобы из-за употребления алкоголя.

«Шестнадцатого апреля ученик девятого класса во время занятий в актовом зале почувствовал себя плохо. Учитель заметила симптомы и незамедлительно вызвала скорую помощь. Подросток был госпитализирован, ему была оказана вся необходимая медицинская помощь», — рассказал Рукавицын.

Директор отметил, что школьника уже выписали из больницы, с ним все в порядке. Школа ведет внутреннее расследование для установления обстоятельств случившегося.