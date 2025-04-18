Ученику московской школы стало плохо на занятии в актовом зале

«Шестнадцатого апреля ученик девятого класса во время занятий в актовом зале почувствовал себя плохо. Учитель заметила симптомы и незамедлительно вызвала скорую помощь. Подросток был госпитализирован, ему была оказана вся необходимая медицинская помощь», — рассказал Рукавицын.