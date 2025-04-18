В Самару 17 апреля прибыли участники велопробега в честь 80-летия Победы

В областной столице встретили велосипедистов, которые участвуют в международном пробеге Ташкент — Астана — Москва. Об этом стало известно от регионального минспорта.
Велопробег приурочен к 80-летию Победы в ВОВ.
Идея пробега принадлежит певцу из Узбекистана Хурсанду Шерову. По пути к нему присоединились казахские велосипедисты Кайрат Иргизбаев и Жумабай Утаргалиев.
Главная цель велопробега в сплочении народов бывшего СССР, а также почтение памяти участников войны.
Ранее мы писали о том, что в День Победы на главной площади города выступят (0+) рок-группа Чайф и певица Валерия.
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