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Движение через «Верхний Ларс» возобновили

ФТС: движение через Верхний Ларс на границе России и Грузии возобновили.

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Движение через пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе РФ с Грузией возобновлено для всех видов транспорта, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ в своем Telegram-канале.

В четверг «Росгранстрой» сообщал о возобновлении движения через «Верхний Ларс» для легкового и пассажирского транспорта. Там уточнили, что пропуск грузовых транспортных средств был по-прежнему ограничен из-за невозможности обеспечения безопасного проезда.

«Через пункт пропуска “Верхний Ларс” разрешено движение для всех видов транспорта», — говорится в сообщении ФТС.