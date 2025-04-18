Движение через «Верхний Ларс» возобновили

В четверг «Росгранстрой» сообщал о возобновлении движения через «Верхний Ларс» для легкового и пассажирского транспорта. Там уточнили, что пропуск грузовых транспортных средств был по-прежнему ограничен из-за невозможности обеспечения безопасного проезда.