Движение через «Верхний Ларс» возобновили

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Движение через пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе РФ с Грузией возобновлено для всех видов транспорта, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ в своем Telegram-канале.
В четверг «Росгранстрой» сообщал о возобновлении движения через «Верхний Ларс» для легкового и пассажирского транспорта. Там уточнили, что пропуск грузовых транспортных средств был по-прежнему ограничен из-за невозможности обеспечения безопасного проезда.
«Через пункт пропуска “Верхний Ларс” разрешено движение для всех видов транспорта», — говорится в сообщении ФТС.