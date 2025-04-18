Росатом завершил разработку линейки 3D-принтеров с 10 технологиями

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Ученые Росатома завершили разработку линейки новых 3D-принтеров для печати более прочных изделий из полимеров и металлов, сообщает пресс-служба частного учреждения «Наука и инновации» (входит в Росатом).
«Мы завершили разработку и изготовление целой линейки отечественных 3D-принтеров, которые работают по десяти различным технологиям, включая печать изделий сложной формы из тугоплавких металлов и керамики, а также с внедрением непрерывных волокон и дисперсионно-упрочняющих элементов», — цитирует пресс-служба выступление научного руководителя приоритетного направления «Материалы и технологии» Алексея Дуба на бизнес-сессии, посвященной развитию аддитивных технологий в госкорпорации.
По его словам, большим достижением ученых Росатома стало изготовление установок высокотемпературного селективного лазерного плавления, которые ранее не производились в России и были представлены лишь иностранными аналогами. Свойства получаемых изделий по всем показателям прочности и устойчивости к агрессивной среде не уступают тем, которые изготавливают традиционным способом, подчеркнул Дуб.
Аддитивные технологии и оборудование госкорпорации «Росатом» уже сегодня готовы к использованию в авиационной, космической и атомной отраслях, заверил ученый. «Все изделия, которые мы получили с помощью 3D-принтеров, испытываются не только на наших предприятиях, но и в условиях работы конечного потребителя. Такой двойной контроль дает уверенность потребителям в полном соответствии продукции всем нормативам», — заверил Дуб.