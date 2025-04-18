Росатом завершил разработку линейки 3D-принтеров с 10 технологиями

Аддитивные технологии и оборудование госкорпорации «Росатом» уже сегодня готовы к использованию в авиационной, космической и атомной отраслях, заверил ученый. «Все изделия, которые мы получили с помощью 3D-принтеров, испытываются не только на наших предприятиях, но и в условиях работы конечного потребителя. Такой двойной контроль дает уверенность потребителям в полном соответствии продукции всем нормативам», — заверил Дуб.