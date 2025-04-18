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Белгидромет рассказал о погоде на Пасху

Установившаяся в республике жара в ближайшее время никуда не уйдет, кратковременные дожди пройдут лишь местами.

Сейчас в Ричмонде: +17° 4 м/с 68% 765 мм рт. ст. +20°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 апр — Sputnik. В субботу в Беларуси будет до +26°С, в воскресенье тепло сохранится, но ожидаются дожди, сообщили в Белгидромете.

Там уточнили, что погоду 19 апреля определит область повышенного давления, сформированная в теплой воздушной массе. Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков.

Кратковременные дожди ожидаются лишь по западу страны, утром и днем местами с грозами. Столбик термометра ночью покажет +8..+14°С, днем воздух прогреется от +19°С по западу до +26°С по востоку республики.

«20−21 апреля скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода», — говорится в сообщении Белгидромета.

В воскресенье, когда верующие будут отмечать католическую и православную Пасхи, пройдут кратковременные дожди на большей части территории республики. В отдельных районах прогремят грозы.

Ночью будет от +7 до +13°С, а днем от +17 до+22°С. В южных и юго-восточных районах воздух прогреется до +25°С.

В предстоящий понедельник также не обойдется без кратковременных дождей и гроз. Ночью столбик термометра покажет в зависимости от региона +7..+13°С, днем ожидается +18°С по северу Беларуси и до +26°С по югу.