Минюст расширил реестр иноагентов

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов блогера, бодибилдера Александра Шпака* и режиссера Вячеслава Ширяева*, сообщается на сайте ведомства.
«Восемнадцатого апреля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены М. В. Чистякова, В. Э. Ширяев*, а также А. К. Шпак*», — говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении, они, в частности, распространяли материалы иностранных агентов и признанных нежелательными организаций, фейки о решении российских властей, а также выступали против специальной военной операции.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.