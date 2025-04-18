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Минюст расширил реестр иноагентов

Минюст внес блогера Шпака и режиссера Ширяева в реестр иноагентов.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов блогера, бодибилдера Александра Шпака* и режиссера Вячеслава Ширяева*, сообщается на сайте ведомства.

«Восемнадцатого апреля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены М. В. Чистякова, В. Э. Ширяев*, а также А. К. Шпак*», — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, они, в частности, распространяли материалы иностранных агентов и признанных нежелательными организаций, фейки о решении российских властей, а также выступали против специальной военной операции.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.