Проектами донских экспортеров заинтересовались индийские предприниматели

Свою продукцию презентовали донские производители сельскохозяйственной техники, а также агропромышленные компании-экспортеры. По итогу встречи индийские бизнесмены планируют сотрудничать с донским регионом в сфере импорта товаров, легкой промышленности, консалтинга, цифровизации и фармацевтики.