Проектами донских экспортеров заинтересовались индийские предприниматели

На онлайн-конференции с деловым сообществом Индии прошла презентация торгово-экономического потенциала Ростовской области. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
Свою продукцию презентовали донские производители сельскохозяйственной техники, а также агропромышленные компании-экспортеры. По итогу встречи индийские бизнесмены планируют сотрудничать с донским регионом в сфере импорта товаров, легкой промышленности, консалтинга, цифровизации и фармацевтики.
Как отметил министр экономического развития региона, Индия по итогам прошлого года в товарообороте Ростовской области занимает седьмое место.