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Проектами донских экспортеров заинтересовались индийские предприниматели

Деловое сообщество Индии предложило сотрудничество донским экспортерам.

Источник: Комсомольская правда

На онлайн-конференции с деловым сообществом Индии прошла презентация торгово-экономического потенциала Ростовской области. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Свою продукцию презентовали донские производители сельскохозяйственной техники, а также агропромышленные компании-экспортеры. По итогу встречи индийские бизнесмены планируют сотрудничать с донским регионом в сфере импорта товаров, легкой промышленности, консалтинга, цифровизации и фармацевтики.

Как отметил министр экономического развития региона, Индия по итогам прошлого года в товарообороте Ростовской области занимает седьмое место.