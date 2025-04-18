Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На границе образовалась очередь из эстонцев, желающих отпраздновать Пасху

На границе с Эстонией скопилась очередь из желающих попасть в Россию на Пасху.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 апр — РИА Новости. На границе с Эстонией у Нарвы образовалась очередь из желающих пройти границу для празднования Пасхи в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

«С вечера 17 апреля на границе Эстонии и России со стороны пункта пропуска Нарва-1 Эстонской Республики появились очереди из желающих проследовать на территорию Российской Федерации для празднования православной Пасхи. Время ожидания в очереди на территории Эстонской Республики у следующих в Россию физических лиц увеличивается до четырех и более часов, количество лиц в очереди достигает 400 человек», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что причиной возникновения очереди является режим работы эстонского пункта пропуска Нарва-1 — с 7.00 до 23.00 ежедневно, а также использование эстонской стороной для осуществления паспортного контроля только двух кабин из шести.

«Количество граждан, прибывающих к российскому МАПП Ивангород на автобусах, осуществляющих официальные перевозки из Санкт-Петербурга до Ивангорода с целью убытия из Российской Федерации, осталось прежним, очередей с российской стороны нет», — отметили в пресс-службе СЗТУ.