В Центральном парке Калининграда возобновили работу колеса обозрения

Колесо обозрения в Центральном парке культуры и отдыха открылось для посетителей 1 июня 2011-го. В феврале того же года в горадминистрации сообщали, что стоимость колеса обозрения, которое тогда только собирались отправить в Калининград, — 1 млн евро. В мэрии изначально уверяли, что его высота составит 40 метров.