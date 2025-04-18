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Экс-ведущую радиостанции «Эхо Москвы»* Баблоян** внесли в список иноагентов

Минюст внес экс-ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Баблоян в список иноагентов.

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов экс-ведущую радиостанции «Эхо Москвы»* Ирину Баблоян**, сообщается на сайте ведомства.

«Восемнадцатого апреля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И. А. Баблоян** и М. В. Чистякова**», — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, они, в частности, распространяли материалы иностранных агентов и признанных нежелательными организаций, фейки о решении российских властей, а также выступали против специальной военной операции.

* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.

**лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ.