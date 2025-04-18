Экс-ведущую радиостанции «Эхо Москвы»* Баблоян** внесли в список иноагентов

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов экс-ведущую радиостанции «Эхо Москвы»* Ирину Баблоян**, сообщается на сайте ведомства.
«Восемнадцатого апреля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И. А. Баблоян** и М. В. Чистякова**», — говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении, они, в частности, распространяли материалы иностранных агентов и признанных нежелательными организаций, фейки о решении российских властей, а также выступали против специальной военной операции.
* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.
**лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ.