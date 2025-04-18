Глеб Никитин оценил состояние Княгининской ЦРБ

Главный врач ЦРБ Оксана Белова рассказала, что жители округа активно участвуют в профилактических программах: с начала года почти 1700 взрослых и около 400 детей прошли диспансеризацию и профосмотры. Глава региона также осмотрел стационар больницы, в том числе кабинет рентгенодиагностики, оснащённый современным оборудованием — флюорографом, маммографом и рентген-аппаратом. Весной текущего года здесь провели ремонтные работы, на которые было направлено около 1 млн рублей в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по модернизации первичного звена здравоохранения.