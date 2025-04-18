Петербуржец Александр Розенбаум попал в санкционные списки президента Украины

Не меньшего внимания заслуживают актер Александр Панкратов-Черный, основатель Театра кошек Юрий Куклачев, певцы Гарик Сукачев и Ярослав Дронов (Shaman), режиссер Егор Кончаловский, фехтовальщица Софья Великая, боксер Денис Лебедев и многие другие.
Санкции введены сроком на десять лет. Киев заблокирует активы российских деятелей культуры и спорта на территории Украины, запретит передачу объектов интеллектуальной собственности, лишит всех украинских государственных наград.
Ранее «Ъ» писал, что президент России Владимир Путин заявил о 28 595 введенных санкций со стороны стран Запада.