Калининградский зоопарк номинировали на «Зоопарк года»

Отмечается, что зоопарк достиг рекордного уровня по посещаемости с 1990 года — 694 926 гостей в 2024-м. В прошлом году он также заработал 246 049,1 млн руб. от приносящей доход деятельности, а также выиграл грант в размере 3 млн от Благотворительного фонда Потанина на развитие проекта «Ab ovo! От яйца!» и 1 млн дополнительно в номинации «Признание сообщества» по итогам публичного голосования.