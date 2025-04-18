На первого замглавы дирекции парков и скверов Махачкалы завели дело

МАХАЧКАЛА, 18 апр — РИА Новости. Первый заместитель руководителя Дирекции парков и скверов Махачкалы стал фигурантом уголовного дела по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.
«Возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя директора МБУ “Дирекция парков и скверов” города Махачкалы, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2023 году подозреваемый получил через посредника взятку в 1 миллион 420 тысяч рублей за обеспечение беспрепятственной работы размещенных на территории Махачкалы аттракционов, принадлежащих местному жителю.
Также возбудили уголовное дело против взяткодателя по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки) и посредника по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
В феврале был задержан и арестован руководитель Дирекции парков и скверов Махачкалы по делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, он по заниженной арендной плате, без соответствующего разрешения и без заключения договоров предоставил право на размещение 29 нестационарных торговых объектов на территориях парков имени Ленинского комсомола, имени 50-летия Октября, Ак-Гель, Родопский бульвар и сквера имени Фазу Алиевой. В результате этого бюджет учреждения недополучил суммы арендной платы в размере более 21,3 миллиона рублей.