На первого замглавы дирекции парков и скверов Махачкалы завели дело

В феврале был задержан и арестован руководитель Дирекции парков и скверов Махачкалы по делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, он по заниженной арендной плате, без соответствующего разрешения и без заключения договоров предоставил право на размещение 29 нестационарных торговых объектов на территориях парков имени Ленинского комсомола, имени 50-летия Октября, Ак-Гель, Родопский бульвар и сквера имени Фазу Алиевой. В результате этого бюджет учреждения недополучил суммы арендной платы в размере более 21,3 миллиона рублей.