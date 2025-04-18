В Неве спасли детеныша ладожской кольчатой нерпы

«В Фонд друзей балтийской нерпы поступил новый пациент: детеныш ладожской кольчатой нерпы. Самец массой 6,5 килограмма был обнаружен в Неве, неподалеку от деревни Черная Речка. Несмотря на внешнюю упитанность, его вес почти вдвое ниже нормы, необходимой для самостоятельной жизни: здоровые детеныши этого вида к моменту взросления достигают 14−16 килограммов. Это первый пациент с Ладожского озера в 2025 году и уже 33-й подопечный центра — абсолютный рекорд за всю историю работы фонда», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Водоканала Санкт-Петербурга».