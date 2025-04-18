В Неве спасли детеныша ладожской кольчатой нерпы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Детеныша ладожской кольчатой нерпы спасли в Ленинградской области и отправили на реабилитацию в Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Петербурге, он стал 33-м подопечным центра, что является рекордом, сообщил ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в Репино. В центре под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году.
«В Фонд друзей балтийской нерпы поступил новый пациент: детеныш ладожской кольчатой нерпы. Самец массой 6,5 килограмма был обнаружен в Неве, неподалеку от деревни Черная Речка. Несмотря на внешнюю упитанность, его вес почти вдвое ниже нормы, необходимой для самостоятельной жизни: здоровые детеныши этого вида к моменту взросления достигают 14−16 килограммов. Это первый пациент с Ладожского озера в 2025 году и уже 33-й подопечный центра — абсолютный рекорд за всю историю работы фонда», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Водоканала Санкт-Петербурга».
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» уточняет, что в настоящее время в центре на реабилитации находятся 27 серых тюленей, пять балтийских нерп и одна ладожская.
«Никогда ранее у нас не находилось одновременно такого количества животных на реабилитации», — отмечает специалист фонда Елена Андриевская, слова которой приводятся в сообщении «Водоканала Санкт-Петербурга».
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» добавляет, что фонд продолжает работать в усиленном режиме, чтобы вернуть всех подопечных в дикую природу здоровыми и полностью готовыми к самостоятельной жизни.
За время работы специалисты Центра оказания помощи редким видам морских млекопитающих помогли более чем 200 ластоногим. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед: самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.