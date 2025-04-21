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Кроссворд на 21 апреля 2025

21 апреля отмечает день рождения шотландский Джеймс Макэвой — актер, сумевший покорить как Голливуд, так и сердца миллионов зрителей по всему миру. За плечами у него роли в таких знаковых проектах, как «Сплит», «Люди Икс», «Искупление». Проверьте свои знания об актере и его карьере, разгадав наш кроссворд.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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