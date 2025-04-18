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Как в Крыму готовятся к празднованию 80-летия Великой Победы: фоторепортаж

В этом году в России отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Эта дата особенно значима для каждого из нас, напоминает о подвиге советского народа, подарившего нам мирное небо над головой.

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В Ялте украшают набережную тематическими фотозонами. Одну сейчас монтируют у круглого фонтана, вторая, в виде звезды, уже красуется в районе квадратного. Вечером у них будет декоративная подсветка. Также на башне администрации уже разместили символику Победы.

В Керчи продолжают украшать город к празднику. Так, тематические баннеры и растяжки украсили фасады зданий, на троллейбусных линиях развешены сотни красно-белых флажков, устанавливаются флаги триколора и многое другое.

Подробнее смотрите в нашем фоторепортаже.