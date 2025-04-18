Как в Крыму готовятся к празднованию 80-летия Великой Победы: фоторепортаж

11
В Ялте украшают набережную тематическими фотозонами. Одну сейчас монтируют у круглого фонтана, вторая, в виде звезды, уже красуется в районе квадратного. Вечером у них будет декоративная подсветка. Также на башне администрации уже разместили символику Победы.
В Керчи продолжают украшать город к празднику. Так, тематические баннеры и растяжки украсили фасады зданий, на троллейбусных линиях развешены сотни красно-белых флажков, устанавливаются флаги триколора и многое другое.
Подробнее смотрите в нашем фоторепортаже.