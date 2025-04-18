В два раза смертность превысила рождаемость в Таганроге

В Таганроге в прошлом году уровень смертности составил 17,8% на тысячу человек. И это оказалось на 15,1% больше, чем в 2023 году. Об этом говорится в документе городской межведомственной комиссии по социально-демографическим вопросам.
Известно, что в 2024 году в приморском городе умерло 4356 человек. А родилось 1978, что в 2,2 раза меньше смертности.
Однако смертность детей от 0 до 4 лет по итогам 2024 года снизилась на 6,4%. Но людей трудоспособного возраста умерло в прошлом году больше, чем в 2023. Смертность в ДТП увеличилась на 19,7%.