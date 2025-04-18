Суд наложил арест на имущество бывших топ-менеджеров «Газпрома»

Из иска следует, что Митюшов и Селезнев вывели в свою пользу из ООО «Газпром нефтехим Салават» не менее 150 миллиардов рублей. Часть этих средств через аффилированный банк «Финсервис» направлена на зарубежные счета (Испания, Кипр, Объединенные Арабские Эмираты). Другая легализована путем приобретения высокорентабельных бизнес-структур в России. Согласно документу, часть коррупционного дохода Митюшов направил на приобретение высоколиквидных объектов недвижимости, которые распределил между супругой Юлией Симаковой и детьми, легализовав данные средства. В 2011 году Митюшов завладел группой предприятий, созданных для обслуживания ООО «Газпром нефтехим Салават». Среди них — АО «Салаватнефтехимремстрой», АО «Салаватнефтемаш», ООО «Нефтехимремстрой», ООО «Техцентр», ООО «Ремонтно-механический завод», ООО «Салаватский катализаторный завод», ОАО «Подземнефтегаз» и ООО «РемЭнергоМонтаж». После чего Митюшов и Селезнев заключили выгодные для последних контракты с «Газпром нефтехим Салават».