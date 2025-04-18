В ГД попросили защитить граждан от представителей несуществующих профессий

«Уважаемый Антон Олегович (Котяков — глава Минтруда), прошу Вас отразить позицию министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по следующему вопросу: как нам защитить граждан от опасности, возникающей при обращении к специалистам, которые не являются таковыми не по причине отсутствия документов, подтверждающих их квалификацию, а по причине отсутствия профессии», — сказано в документе.