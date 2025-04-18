В ГД попросили защитить граждан от представителей несуществующих профессий

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая направила обращение в Минтруда РФ с просьбой отразить позицию министерства, как защитить граждан от опасности, возникающей при обращении к специалистам, которые не являются таковыми «по причине отсутствия профессии», документ есть в распоряжении РИА Новости.
«Уважаемый Антон Олегович (Котяков — глава Минтруда), прошу Вас отразить позицию министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по следующему вопросу: как нам защитить граждан от опасности, возникающей при обращении к специалистам, которые не являются таковыми не по причине отсутствия документов, подтверждающих их квалификацию, а по причине отсутствия профессии», — сказано в документе.
В нем отмечается, что сейчас в России остается проблема деятельности физлиц и юрлиц, которая не отвечает законодательным требованиям и установленным профессиональным стандартам.
«Так называемые доулы, консультанты по грудному вскармливанию, консультанты по сну ребенка, нутрициологи и т.д. осуществляют комплекс действий, непосредственно влияющих на жизнь, здоровье и благополучие граждан, не имея надлежащего лицензирования и законодательного закрепления своих обязанностей в отношении населения», — сказано в обращении.
По словам Буцкой, такая практика создает угрозы и потенциальные нарушения фундаментальных прав и свобод гражданина, в том числе, право на охрану здоровья и медпомощь.
«Сложность данной ситуации в том, что профессии не существует, а значит и не существует профстандартов, нет требования к образованию, нет стандарта оказания услуги и ответственности за ее некачественное исполнение», — заключила она.