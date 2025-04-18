Главные новости недели с 14 по 18 апреля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели 14 по 18 апреля 2025 года.
Кремль назвал истекшим мораторий на удары по энергообъектам
Срок 30-дневного моратория истек, но иных указаний от Путина не последовало, заявил Песков. Ушаков 17 апреля рассказал, что Москва доведет до Вашингтона «определенный сигнал» о том, что будет с мораторием дальше.
ВС РФ за неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР
Российские войска за прошедшую неделю освободили населенные пункты Калиново, Валентиновку, Елизаветовку и Преображенку. Операции провели подразделения группировок «Южная» и «Центр» в ДНР.
Экс-губернатора Курской области арестовали по делу о хищении
Алексей Смирнов был арестован по делу о мошенничестве на 1 млрд руб. при строительстве фортификационных сооружений. Бывшего губернатора Курской области задержали около полуночи 15 апреля в Москве.
Россия и Абхазия возобновили авиасообщение спустя 30 лет
Россия возобновляет прямое авиасообщение с Абхазией после более чем 30-летнего перерыва. Первый рейс Москва — Сухум состоится 3 мая, позже полеты начнутся и из других городов.
Верховный суд приостановил запрет «Талибана» в России
Верховный суд РФ приостановил запрет на деятельность движения «Талибан», признав возможность его исключения из списка террористических. Решение вступило в силу сразу после закрытого заседания по иску Генпрокуратуры.