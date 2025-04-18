Верховный суд раскрыл число дел, рассматриваемых по видеосвязи

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Количество судебных заседаний в российских судах с использованием видео-конференц-связи превысило 6 тысяч в день, рассказал РИА Новости начальник отдела видеоконференций и связи управления информатизации и связи Верховного суда РФ Андрей Герман.
«Ежедневно в судах Российской Федерации проводятся дистанционные судебные заседания с использованием технологии ВКС, количество которых уже превысило 6 тысяч за сутки», — рассказал он.
Герман пояснил, что впервые эта технология была применена 25 лет назад — 19 апреля 2000 года. Тогда Верховный суд России рассмотрел три уголовных дела с участием осужденных и арестованных по видео-конференц-связи.
Он отметил, что ВКС также используется для допроса свидетелей и помогает сократить сроки рассмотрения дела.