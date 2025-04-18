Накануне Светлой Пасхи бойцы казачьего отряда «Оскол» получили гуманитарную помощь

— В рамках партийного проекта «Старшее поколение», при поддержке предприятий, входящих в Союз машиностроителей, Совета директоров Ростова-на-Дону, донских предпринимателей мы приехали в Луганскую Народную Республику, чтобы передать бойцам необходимые им вещи. А в преддверии православного праздника, Светлого Христова Воскресения, мы привезли традиционную пасхальную выпечку, которую перед этим освятили. Куличи испекли, в том числе, наши серебряные волонтеры, — подчеркнула Лидия Новосельцева. которая является членом федерального Совета проекта Единой России «Старшее поколение», региональным координатором партпроекта.