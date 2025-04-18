Накануне Светлой Пасхи бойцы казачьего отряда «Оскол» получили гуманитарную помощь

Депутат донского парламента Лидия Новосельцева доставила бойцам специального казачьего отряда «Оскол» в составе Добровольческого разведывательно-штурмового корпуса гуманитарный груз, в который вошли аккумуляторы, радиостанции, генераторы, продукты питания долгого хранения, предметы быта и многое другое.
Дети передали многочисленные письма и рисунки со словами благодарности и поддержки бойцам. Фото: РРО СоюзМаш.
Впереди праздник Светлой Пасхи, поэтому дончане старшего возраста и предприниматели подготовили для бойцов несколько сотен куличей. А дети передали многочисленные письма и рисунки со словами благодарности и поддержки.
Депутат донского парламента Лидия Новосельцева доставила бойцам специального казачьего отряда «Оскол» в составе Добровольческого разведывательно-штурмового корпуса гуманитарный груз. Фото: РРО СоюзМаш.
— В рамках партийного проекта «Старшее поколение», при поддержке предприятий, входящих в Союз машиностроителей, Совета директоров Ростова-на-Дону, донских предпринимателей мы приехали в Луганскую Народную Республику, чтобы передать бойцам необходимые им вещи. А в преддверии православного праздника, Светлого Христова Воскресения, мы привезли традиционную пасхальную выпечку, которую перед этим освятили. Куличи испекли, в том числе, наши серебряные волонтеры, — подчеркнула Лидия Новосельцева. которая является членом федерального Совета проекта Единой России «Старшее поколение», региональным координатором партпроекта.
Военнослужащие поблагодарили всех неравнодушных земляков, поддержавших фронт.