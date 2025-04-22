Ответы на кроссворд от 21 апреля 2025: интересные факты про Джеймса Макэвоя

По горизонтали:
1. Глазго
Джеймс Макэвой, коренной шотландец из Глазго, обладает выраженным шотландским говором, который порой не понимают даже англоговорящие. Став актером, он овладел английским и американским акцентами для того, чтобы расширить свои возможности для получения разных ролей. Проживая в Лондоне более 15 лет, МакЭвой, по его словам, стал «профессиональным англичанином и приватным шотландцем», часто переключаясь между акцентами ради развлечения. Ярким примером стала его роль в скетче Saturday Night Live, где его шотландский акцент мешает помочь пилотам совершить аварийную посадку.
2. Конор
«Исчезновение Элеанор Ригби» — общее название для трех фильмов Неда Бенсона, его полнометражного дебюта, с Джессикой Честейн и Джеймсом Макэвоем в главных ролях. Первоначально задуманные как две самостоятельные части, «Он» и «Она», они были объединены в версию «Они». «Он» и «Она» были показаны в Торонто в 2013, а «Они» — в Каннах в 2014.
3. Икс
«Люди Икс: Первый класс», успешный фильм 2011 года, возродил интерес к франшизе благодаря сильному сценарию и отличной актерской игре, особенно Джеймса Макэвоя и Майкла Фассбендера. Режиссер Мэттью Вон выбрал Макэвоя на роль Чарльза Ксавьера, телепата и лидера Людей Икс, после тщательного отбора и прослушивания с другими актерами, претендующими на роль Магнето, чтобы гарантировать идеальную «химию» между ними. Сам Макэвой признавался, что был поклонником мультсериала «Люди Икс», но не читал комиксы.
4. Тумнус
По словам Клайва Льюиса, отправной точкой для создания «Хроник Нарнии» послужил образ фавна с зонтиком и посылками в руках, идущего по заснеженному лесу. Именно Мистер Тумнус вдохновил писателя на создание всего цикла. В фильме «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф» образ Тумнуса создавался с использованием компьютерной графики: например, ноги персонажа были компьютерными, а Джеймс Макэвой во время съемок носил ядовито-зеленые штаны с розовыми точками для последующей обработки.
5. Остин
«Джейн Остин» — биографическая драма Джулиана Джаррольда об отношениях английской писательницы Джейн Остин и ирландского юриста Томаса Лефроя, роль которого исполнил Джеймс Макэвой. Основные съемки проходили в Дублине и провинциальной Ирландии. От Хэмпшира, родины писательницы, отказались из-за недостатка аутентичных сельских пейзажей. Это решение поддержал Джеймс Макэвой. Хиггинсбрук Хаус XVIII века заменил разрушенный дом Джейн Остин.
По вертикали:
1. Гномео
«Гномео и Джульетта» — полнометражный компьютерный мультфильм, предлагающий комедийную версию «Ромео и Джульетты» Шекспира. В центре сюжета — противостояние семей садовых гномов в современном Стратфорд-на-Эйвоне. Джеймс Макэвой озвучил главного героя, Гномео.
2. Найтли
Сотрудничество Киры Найтли и режиссера Джо Райта продолжилось в 2007 году в мелодраме «Искупление», где ее партнером стал Джеймс Макэвой. Их игра в фильме, основанном на романе Иэна Макьюэна, была отмечена номинациями на премии BAFTA и «Золотой глобус» за лучшую женскую и мужскую роль.
3. Толстой
«Последнее воскресение» — биографический фильм о последнем годе жизни Льва Толстого, основанный на романе Джея Парини, где Макэвой сыграл Валентина Булгакова, молодого секретаря Толстого. В 2009 году актер был номинирован на премию «Спутник» за лучшую мужскую роль второго плана.
4. Грязь
«Грязь» — черная трагикомедия Джона С. Бейрда, экранизация романа «Дерьмо» Ирвина Уэлша, с Джеймсом Макэвоем в главной роли. Уэлш поначалу сомневался в кандидатуре Макэвоя, считая его слишком молодым и красивым, но актер убедил его своей мгновенной и впечатляющей трансформацией в циничного Брюса Робертсона. Сценарист Джон С. Бейрд, поклонник оригинала, внес изменения в сюжет, а сам Уэлш, активно участвовавший в создании фильма, признавал сложность экранизации своего произведения.
5. Виктор
«Виктор Франкенштейн» — американский фильм ужасов Пола Макгигана, основанный на романе Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей». В фильме, сценарий которого написал Макс Лэндис, Джеймс Макэвой играет Виктора Франкенштейна, а Дэниел Редклифф — его помощника Игоря. История рассказана от лица Игоря и фокусируется на его дружбе с ученым и становлении Франкенштейна как легендарной фигуры.
Интересные факты о Джеймсе Макэвое:
- Джеймс Макэвой активно занимается благотворительностью. На церемонии вручения премии «Оскар» в 2019 году он попросил таких знаменитостей, как Шарлиз Терон, Сэмюэль Л. Джексон, Тэйлор Свифт и Фрэнсис МакДорманд, оставить автографы на его рубашке. Рубашка, подписанная известными людьми, была продана на аукционе за 75 тысяч долларов, которые Макэвой передал в фонд помощи детям, борющимся с онкологическими заболеваниями.
- Будучи домоседом, Джеймс Макэвой предпочитает тихие вечера шумным вечеринкам. На съемках фильма «Джейн Остин» ему подарили приставку Xbox, которая его очень увлекла. В интервью он рассказывал о бессонных ночах, проведенных за игрой в The Elder Scrolls IV: Oblivion, и о том, как это отразилось на его работе. Поняв, что игровая зависимость вредит карьере, Макэвой расплавил диск Oblivion.
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