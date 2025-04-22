Ответы на кроссворд от 21 апреля 2025: интересные факты про Джеймса Макэвоя

1. Глазго

Джеймс Макэвой, коренной шотландец из Глазго, обладает выраженным шотландским говором, который порой не понимают даже англоговорящие. Став актером, он овладел английским и американским акцентами для того, чтобы расширить свои возможности для получения разных ролей. Проживая в Лондоне более 15 лет, МакЭвой, по его словам, стал «профессиональным англичанином и приватным шотландцем», часто переключаясь между акцентами ради развлечения. Ярким примером стала его роль в скетче Saturday Night Live, где его шотландский акцент мешает помочь пилотам совершить аварийную посадку.