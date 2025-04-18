В Воронеже временно ограничат движение на двух улицах в связи с матчем «Факела»

С 18:00 19 апреля до 18:00 20 апреля будет запрещена парковка и остановка транспортных средств на участках улиц Домостроителей (от улицы Ворошилова до улицы Пеше-Стрелецкой) и Писателя Маршака (от улицы Домостроителей до улицы Героев Сибиряков). Об этом предупредили в мэрии.
Кроме того, 20 апреля с 7:00 до 18:00 будет приостановлено движение автомобилей на участке улицы Писателя Маршака — от дома № 18А до пересечения с улицей Домостроителей.
На период ограничений будут изменены маршруты ряда автобусных линий:
Автобусы № 12, 54, 72 начнут движение от остановки «Юго-Западный рынок» и будут следовать по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова, а затем по своим маршрутам;
Автобус № 17 также начнет от «Юго-Западного рынка», следуя по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее по маршруту. В обратном направлении маршрут пройдет с бульвара Пионеров по улицам Домостроителей, Ворошилова, Матросова и Героев Сибиряков;
Автобус № 23 будет следовать с улицы Олеко Дундича через улицы Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршруту;
Автобус № 24 начнет движение с улицы Ворожилова, следуя по улицам Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича и дальше по маршруту;
Автобус № 66 отправится от остановки «Юго-Западный рынок» и будет следовать по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее;
Автобус № 95 начнет движение с улицы Олеко Дундича через улицы Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее. В обратном направлении будет следовать с бульвара Пионеров по улицам Домостроителей, Ворошилова, Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича;
Автобусы №С70, 20, 40, 70, 88, 52 начнут движение с улицы Ворошилова и будут следовать по улицам Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича, а в обратном направлении — с улицы Олеко Дундича по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршрутам.