В Воронеже временно ограничат движение на двух улицах в связи с матчем «Факела»

С 18:00 19 апреля до 18:00 20 апреля будет запрещена парковка и остановка транспортных средств на участках улиц Домостроителей (от улицы Ворошилова до улицы Пеше-Стрелецкой) и Писателя Маршака (от улицы Домостроителей до улицы Героев Сибиряков). Об этом предупредили в мэрии.