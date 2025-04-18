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Вице-спикер Госдумы прокомментировала ремонт общежития в Новочеркасске

Виктория Абрамченко проверила работы по реконструкции объекта культурного наследия в Новочеркасске.

Источник: Комсомольская правда

Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко проинспектировала ход работ по восстановлению здания общежития Новочеркасского инженерно-мелиоративного института. Об этом она поделилась в своем телеграм-канале.

Здание общежития является объектом культурного наследия. Сейчас проект по его реконструкции зашел в тупик. Дело в том, что комитет по охране культурного наследия, арендатор и областное Росимущество не могут между собой договориться. Это привело к тому, что ни один из проектов до сих пор не был утвержден. И начать работу из-за этого невозможно. По словам Виктории Абрамченко, арендатор обещал затянуть все здание фальшфасадом до мая.

— С каждым днем здание все больше походит на руины: защитная сетка отсутствует, окна выбиты. Складывается впечатление, что все просто ждут его окончательного разрушения, — добавила она.