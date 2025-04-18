В Волгодонске прошел традиционный XVI Ушаковский фестиваль

В Волгодонске, на площадке инженерно-технологической гимназии «Юнона» при ВИТИ НИЯУ МИФИ состоялся XVI Ушаковский фестиваль, организаторами которого выступили Волгодонский клуб моряков-подводников и отдел образования города. Форум ежегодно проводится при активной поддержке Ростовской АЭС начиная с 2010 года.
В этом году фестиваль посвятили трем важным датам: 80-летию Победы, 280-летию адмирала Федора Ушакова и 80-летию отечественной атомной отрасли. Более 200 школьников и дошкольников Волгодонска целую неделю принимали участие в четырёх секциях форума: научной конференции, выставке-конкурсе, интеллектуальной игре и творческом конкурсе художественного чтения для малышей. Традиционно в начале фестиваля состоялся молебен в кафедральном соборе Рождества Христова в честь Федора Ушакова.
Фото: предоставлено пресс-службой Ростовской АЭС.
— Ушаковский фестиваль, который придумали и воплотили в жизнь наши друзья — Клуб моряков-подводников, за эти годы стал брендом Волгодонска. Ежегодно сотни школьников, через участие в этом патриотическом проекте, расширяют свой кругозор. Фестиваль помогает воспитывать у подрастающего поколения чувство любви к Родине и прививает традиционные ценности: духовность, уважение к старшему поколению. Ростовская атомная станция 15 лет поддерживает Ушаковский фестиваль, потому что для нас важен диалог с молодежью, которая в недалеком будущем придет в атомную отрасль страны, отмечающую в этом году 80-летний юбилей, — рассказал заместитель директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев.
Отметим, что мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, активно проводятся по всей стране. А в план основных мероприятий празднования вошло более 190 масштабных мероприятий.