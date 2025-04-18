В Волгодонске прошел традиционный XVI Ушаковский фестиваль

— Ушаковский фестиваль, который придумали и воплотили в жизнь наши друзья — Клуб моряков-подводников, за эти годы стал брендом Волгодонска. Ежегодно сотни школьников, через участие в этом патриотическом проекте, расширяют свой кругозор. Фестиваль помогает воспитывать у подрастающего поколения чувство любви к Родине и прививает традиционные ценности: духовность, уважение к старшему поколению. Ростовская атомная станция 15 лет поддерживает Ушаковский фестиваль, потому что для нас важен диалог с молодежью, которая в недалеком будущем придет в атомную отрасль страны, отмечающую в этом году 80-летний юбилей, — рассказал заместитель директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев.