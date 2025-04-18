Змеи на снегу: редкое природное явление наблюдают в ВКО

«15 апреля текущего года на поверхности снега было замечено сразу девять змей. Они были очень слабы, не проявляли агрессии, а наоборот — старались уползти на сухую землю. Если вы встретите змею на снегу в лесу или степи, лучше ее не трогать, дайте ей уползти. В это время они особенно уязвимы и не представляют опасности», — пояснили в Тарбагатайском государственном национальном парке.