Вологодский губернатор заявил о борьбе с необычным способом купить алкоголь

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 апр — РИА Новости. «Дыру в заборе», через которую якобы нелегально продают алкоголь в Вологодской области, заделают, сообщил губернатор Георгий Филимонов в Telegram-канале.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что якобы в Вологодской области после введения ограничений розничной продажи алкогольной продукции организовали нелегальную торговлю алкоголем через «дыры в заборах».
«По поводу “дырки в заборе” не переживайте, заделаем. Сезон благоустройства уже начат», — написал Филимонов.
Ранее Филимонов сообщил, что с момента введения закона об ограничении розничной продажи алкогольной продукции в регионе из 610 алкомаркетов закрылись 220: 144 федеральных и 76 региональных. Губернатор также отметил, что снижается число ДТП с участием нетрезвых водителей. По сравнению с первым кварталом прошлого года количество преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 31% (с 627 до 433); почти вдвое сократилось число ДТП с участием пьяных водителей — минус 49,3% (с 75 до 38).
Закон об ограничении розничной продажи алкоголя в Вологодской области вступил в силу с 1 марта 2025 года. В соответствии с документом, в частности, с понедельника по пятницу алкоголь в регионе можно приобрести с 12.00 до 14.00. В субботу и воскресенье, а также в новогодние каникулы, в День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы розничная продажа алкоголя осуществляется с 8.00 до 23.00. Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени.