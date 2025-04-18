Цена на молодой картофель в Молдове зашкаливает: Высокая стоимость сохранится до лета

Во второй половине апреля в молдавской рознице появился первый молодой картофель урожая 2025 года. Это случилось позже, чем в прошлом году, а стоимость оказалась в 2−2,5 раза выше по сравнению с апрелем 2024-го.
В супермаркетах Кишинёва молодой картофель продается по цене около 40 леев за кг, тогда как в небольших овощных лавках цена достигает 65 леев. Для сравнения, картофель прошлогоднего урожая — преимущественно, из Румынии, Беларуси и Украины — стоит около 20 леев за кг.
Первые партии молодого картофеля в 2025 году прибыли из Северной Македонии — традиционного поставщика раннего урожая. Текущая экспортная цена македонского картофеля — 1−1,2 евро за кг, пишет logos-pres.md.
Фермеры не исключают, что высокая цена на молодой картофель сохранится до лета. Производители экстра-раннего урожая, использующие туннельные теплицы, сообщают о серьёзных потерях из-за апрельских заморозков, которые повредили значительную часть посевов.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
«Есть распечатка от Moldtelecom, линк, ну, короче, вы виноваты»: Как в Молдове полиция выявляет виновных и выписывает 37 тысяч леев штраф, даже если не получал денег из России.
Пользователь соцсетей Наталья Муравская, на которую был составлен соответствующий протокол, рассказала, как происходит назначение виновных в электоральной коррупции (далее…).
Партия власти входит в электоральную гонку, теряя своих наиболее ярких представителей: Почему ПАС все больше впадает в панику перед парламентскими выборами в Молдове.
Запланированные на начало осени парламентские выборы предсказуемо становятся ключевым фактором, определяющим внутриполитическую повестку Молдовы (далее…).
Полиция подтвердила, что в Кишинёве была убита жена бизнесмена: Факт хищения денег опровергается — в деле появились новые детали.
Предполагается, что из дома бизнесмена исчезло 20 тысяч евро (далее…).