Министр образования сказал, появятся ли новые предметы в школах Беларуси

— Мы прекрасно понимаем то, что, нагрузка на наших школьников тоже достаточно серьезная. Но как говорил наш президент: «Школьные годы — это самые тяжелые годы». И это абсолютная правда. Потому что учиться в последующем в колледже, университете, мне кажется, намного проще, — отметил министр образования Беларуси.