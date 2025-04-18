Министр образования сказал, появятся ли новые предметы в школах Беларуси

Министр образования Андрей Иванец в интервью «Беларусь 1» сказал, появятся ли новые предметы в школах Беларуси.
— Никаких новых предметов не будет. Я хочу лишь только напомнить о том, что в этом году мы фактически заканчиваем цикл для ребят 10−11-х классов по учебному предмету «История Беларуси в контексте Всемирной истории», — заметил министр образования.
Он добавил, что уже с этого учебного года десятиклассники изучают указанный интегрированный курс (подробнее — здесь). Иванец отметил, что он был введен взамен двух предметов: «История Беларуси», «Всемирная история».
— А со следующего учебного года в полном объеме выпускники 10-х классов в 11-м классе продолжат изучать это предмет.
Глава Минобразования обратил внимание, что уже в следующем году в рамках и централизованного экзамена, централизованного тестировании те, кто будут поступать на специальности исторического профиля, обществоведческого профиля (гуманитарное направление), то у них будет возможность сдавать указанный предмет.
— Здесь инновация лишь только заключается в том, что мы формируем мировозренческую картину школьников, — подчеркнул Андрей Иванец.
Вместе с тем он высказался о школьной программе, заметив, что она является оптимальной, довольно широкой и включающей большое количество предметов.
— Мы прекрасно понимаем то, что, нагрузка на наших школьников тоже достаточно серьезная. Но как говорил наш президент: «Школьные годы — это самые тяжелые годы». И это абсолютная правда. Потому что учиться в последующем в колледже, университете, мне кажется, намного проще, — отметил министр образования Беларуси.
Он сообщил, что школа является фундаментом образования, который получает молодой человек, чтобы идти через парадигму «образование через всю жизнь» и вне зависимости от того, какую специальность, профессию он выберет, одно или два образования получит.
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