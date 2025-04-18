«После окончания польского вуза объем знаний по нашей программе составил чуть больше 50%». Глава Минобразования сказал об обращениях учившихся в Польше и Литве белорусов о признании дипломов

Министр образования Андрей Иванец в интервью телеканалу «Беларусь 1» сказал о признании дипломов, учившихся за границей белорусов.
— Приходят сегодня к нам на прием те люди, которые обучались за границей: в Польше, в Литве, в других странах для того, чтобы признать свой диплом о высшем образовании, — отметил министр образования.
Иванец уточнил, что в Минобразования есть понятная и прозрачная процедура, касающаяся признания диплома: сравнивается учебная программа, реализованная в зарубежном вузе и которая соответствует нашей специальности.
— Один из таких приемов закончился тем, что после окончания польского университета процент объема усвоенной программы по нашей программе составил чуть больше чем 50%. Мы не можем признать это дипломом о высшем образовании, — заявил Андрей Иванец.
По его словам, когда специалисты начинают объяснять молодым людям и их родителям, что нет никакой предвзятости, а обычное сопоставление объема данных, то их это глубоко разочаровывает и они начинают иначе смотреть на систему образования в Беларуси.
— Они тогда спрашивают: «А что нам необходимо сделать? Может быть, какие-то курсы освоить, допройти. Может быть, заново поступить?». В некоторых случаях, хочу сказать, иногда проще заново поступить и получить наше образование пусть даже в заочной форме, чем доучивать тех специалистов, которые приезжают с Польши и Литвы, в частности, — подчеркнул глава Минобразования Беларуси.
Ранее глава Минобразования Беларуси Иванец оценил решение Трампа о ликвидации Минобразования США.
Тем временем министр образования Иванец сказал про масштабную ревизию вузов Беларуси.
Вместе с тем Минобразования сказало об изменении условий работы репетиторов в Беларуси.