«После окончания польского вуза объем знаний по нашей программе составил чуть больше 50%». Глава Минобразования сказал об обращениях учившихся в Польше и Литве белорусов о признании дипломов

— Они тогда спрашивают: «А что нам необходимо сделать? Может быть, какие-то курсы освоить, допройти. Может быть, заново поступить?». В некоторых случаях, хочу сказать, иногда проще заново поступить и получить наше образование пусть даже в заочной форме, чем доучивать тех специалистов, которые приезжают с Польши и Литвы, в частности, — подчеркнул глава Минобразования Беларуси.