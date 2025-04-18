Министр образования Иванец высказался про картошку фри, колу, бургеры и сухие перекусы в школьных столовых Беларуси

— Первый момент — это то, что ранее использовались достаточно устаревшие технологические карты. Если каша гречневая — значит она не рассыпчатая, а вязкая. Мы полностью пересмотрели все эти технологические карты именно по пожеланиям, если так можно выразиться, и родителей, и учащихся, — уточнил Андрей Иванец.