Министр образования Иванец высказался про картошку фри, колу, бургеры и сухие перекусы в школьных столовых Беларуси

Министр образования Андрей Иванец в интервью телеканалу «Беларусь 1» сказал про картошку фри, колу и бургеры в школьных столовых Беларуси.
По его словам, выработанные в рамках питания подходы включали несколько моментов:
— Первый момент — это то, что ранее использовались достаточно устаревшие технологические карты. Если каша гречневая — значит она не рассыпчатая, а вязкая. Мы полностью пересмотрели все эти технологические карты именно по пожеланиям, если так можно выразиться, и родителей, и учащихся, — уточнил Андрей Иванец.
Глава Минобразования обратил внимание, что сегодня около полтысячи блюд, которые можно найти в сборнике технологических блюд, опубликованном на официальном сайте ведомства. Он заметил, что в этом состояла одна из ключевых задач.
Кроме того, Иванец отметил, что вторая задача заключалась в кадровом и технологическом обеспечении.
— Сегодня наши школьные столовые, как президент говорит, иногда сопоставимы с рестораном. Но мы здесь абсолютно умерены.
Министр образования заметил, что проводится серьезное оснащение пищеблоков, чтобы и родители, и школьники были уверены в качестве, а также вкусовых качествах приготовленной пищи. Говоря про питание в школах, Андрей Иванец уточнил следующее:
— Мы не пошли на поводу каких-то трендов: картошка фри, кола-кола, гамбургеры, чизбургеры или там сухие перекусы. Почему? Когда мы провели анкетирование родителей, 85% категорически против высказались отсутствия горячего питания в школе. Родители прекрасно понимают, что должно быть и первое, и второе, — подчеркнул глава Минобразования.
Тем временем Минобразования сказало об изменении условий работы репетиторов в Беларуси.
Кстати, глава Минобразования Беларуси Иванец оценил решение Трампа о ликвидации Минобразования США.
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