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Новая трасса от Крымского моста до Краснодара станет платной с 22 апреля

На дороге будут бесплатно работать аварийные комиссары.

Источник: Комсомольская правда

Новая трасса, позволяющая доехать от Крымского моста до Краснодара за два часа, станет платной с 22 апреля. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

«С декабря 2024 года дорога эксплуатировалась в бесплатном режиме и обустраивалась для оказания пользователям инфраструктурной услуги», — говорится в сообщении.

На дороге круглосуточно будут работать аварийные комиссары, которые смогут безвозмездно помочь автомобилистам в случае необходимости. Средства от платы за пользование дорогой будут идти на содержание трассы и обеспечение безопасности проезда.

Для тех, кто не захочет платить, предусмотрены альтернативные способы объезда трассы.

Данных о стоимости на официальном сайте «Автодора» пока нет.