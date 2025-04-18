Новая трасса от Крымского моста до Краснодара станет платной с 22 апреля

Новая трасса, позволяющая доехать от Крымского моста до Краснодара за два часа, станет платной с 22 апреля. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».
«С декабря 2024 года дорога эксплуатировалась в бесплатном режиме и обустраивалась для оказания пользователям инфраструктурной услуги», — говорится в сообщении.
На дороге круглосуточно будут работать аварийные комиссары, которые смогут безвозмездно помочь автомобилистам в случае необходимости. Средства от платы за пользование дорогой будут идти на содержание трассы и обеспечение безопасности проезда.
Для тех, кто не захочет платить, предусмотрены альтернативные способы объезда трассы.
Данных о стоимости на официальном сайте «Автодора» пока нет.