ОДК-Кузнецов представил военные артефакты на историческом форуме в Самаре

ОДК-Кузнецов выступил соорганизатором XIII Международного историко-архивного форума «Память о прошлом-2025». Предприятие представило выставку редких документов и экспонатов времен Великой Отечественной войны.
В рамках форума показали ранее неизвестные находки: фотоальбомы работников завода № 24, тетради с воспоминаниями, подшивку газеты «Наш фронт» и награды военных лет. Центральным экспонатом стал 3D-макет двигателя АМ-38Ф для штурмовика Ил-2, созданный по оригиналу с самолета, найденного в Карелии.
Форум собрал более 200 ученых из России, Казахстана, Туркменистана и Китая. Участники также посетили музей ОДК-Кузнецов, где увидели Знамя ГКО 1946 года и доску почета завода № 24, эвакуированную в Куйбышев в 1941 году.
Форум завершился посещением современных цехов ОДК-Кузнецов, где историки увидели, как изменилось производство за 80 лет.
Ранее производители из Самарской области приняли участие в международной выставке контрактного производства SobMaExpo 2025.
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