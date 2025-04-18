ОДК-Кузнецов представил военные артефакты на историческом форуме в Самаре

Форум собрал более 200 ученых из России, Казахстана, Туркменистана и Китая. Участники также посетили музей ОДК-Кузнецов, где увидели Знамя ГКО 1946 года и доску почета завода № 24, эвакуированную в Куйбышев в 1941 году.