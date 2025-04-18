Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ОДК-Кузнецов представил военные артефакты на историческом форуме в Самаре

ОДК-Кузнецов выступил соорганизатором XIII Международного историко-архивного форума «Память о прошлом-2025».

ОДК-Кузнецов выступил соорганизатором XIII Международного историко-архивного форума «Память о прошлом-2025». Предприятие представило выставку редких документов и экспонатов времен Великой Отечественной войны.

В рамках форума показали ранее неизвестные находки: фотоальбомы работников завода № 24, тетради с воспоминаниями, подшивку газеты «Наш фронт» и награды военных лет. Центральным экспонатом стал 3D-макет двигателя АМ-38Ф для штурмовика Ил-2, созданный по оригиналу с самолета, найденного в Карелии.

Форум собрал более 200 ученых из России, Казахстана, Туркменистана и Китая. Участники также посетили музей ОДК-Кузнецов, где увидели Знамя ГКО 1946 года и доску почета завода № 24, эвакуированную в Куйбышев в 1941 году.

Форум завершился посещением современных цехов ОДК-Кузнецов, где историки увидели, как изменилось производство за 80 лет.

Ранее производители из Самарской области приняли участие в международной выставке контрактного производства SobMaExpo 2025.

Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!