Пожар произошел на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате в пятницу, 18 апреля. Об этом сообщает МЧС Беларуси.
Пожарные оперативно отреагировали на сигнал о возгорании, произошедшем на территории Светлогорского целлюлозно-картонного комбината (ЦКК).
Прибыв на место происшествия, сотрудники МЧС установили, что огонь охватил транспортную ленту одного из цехов, распространившись на площади в 20 квадратных метров. Возгорание удалось ликвидировать в кратчайшие сроки.
Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.
В настоящее время устанавливаются причины возникновения пожара.
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