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Пожар произошел на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на ЦКК в Светлогорске.

Источник: Комсомольская правда

Пожар произошел на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате в пятницу, 18 апреля. Об этом сообщает МЧС Беларуси.

Пожарные оперативно отреагировали на сигнал о возгорании, произошедшем на территории Светлогорского целлюлозно-картонного комбината (ЦКК).

Прибыв на место происшествия, сотрудники МЧС установили, что огонь охватил транспортную ленту одного из цехов, распространившись на площади в 20 квадратных метров. Возгорание удалось ликвидировать в кратчайшие сроки.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время устанавливаются причины возникновения пожара.

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