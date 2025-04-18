Бастрыкин потребовал завести дело из-за нарушения прав инвалида в Башкирии

Глава СУ СКР Александр Бастрыкин дал поручение о возбуждении уголовного дела по факту ущемления прав 12-летнего мальчика с инвалидность из Башкирии. Поводом для вмешательства стало обращение матери ребенка в Информационный центр СКР.
Мальчик страдает многочисленными заболеваниями, из-за которых ему требуется особенный уход, а также специальное питание. Однако за пятилетний период необходимые препараты выдавались лишь трижды, а специализированное питание и вовсе единожды, причем в недостаточном объеме. Несмотря на регулярные жалобы в компетентные инстанции, ситуация оставалась без изменений.
Руководитель федерального следственного ведомства поручил Владимиру Архангельскому, возглавляющему региональное управление СК, представить детальный отчет о ходе процессуальной проверки и принятых мерах. Бастрыкин подчеркнул необходимость тщательного расследования данного инцидента и установления всех обстоятельств произошедшего.
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