Бастрыкин потребовал завести дело из-за нарушения прав инвалида в Башкирии

Мальчик страдает многочисленными заболеваниями, из-за которых ему требуется особенный уход, а также специальное питание. Однако за пятилетний период необходимые препараты выдавались лишь трижды, а специализированное питание и вовсе единожды, причем в недостаточном объеме. Несмотря на регулярные жалобы в компетентные инстанции, ситуация оставалась без изменений.