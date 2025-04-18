Полиция заблокировала аэропорт Кишинева на несколько дней: Пассажиры возмущены и идут пешком от трассы с тяжелым багажом — подарок диаспоре от избранного ими президента

Полиция 18 апреля решила попробовать оправдать бардак, который имеет место последние несколько часов в зоне аэропорта, так как подъезд к аэрогавани заблокирован органами правопорядка.
Пассажиры, встречающие и провожающие вынуждены пешком идти к вокзалу, а машины в большом количестве вынуждены парковаться на обочине, образуя заторы.
Даже троллейбусы не пускают!
Люди возмущены и не понимают причины созданных полицией неудобств.
Группа по управлению рисками сообщаем, что в период с 16:00 18 апреля 2025 года по 20:00 21 апреля 2025 года вводятся меры по ограничению доступа в терминал Международного аэропорта Кишинева.
Доступ в терминал разрешен только пассажирам с билетом и проездным документом, а также уполномоченному персоналу и экипажам воздушных судов.
Диаспора и пассажиры из соседних стран снова сделали нам нервы.