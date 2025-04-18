Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция заблокировала аэропорт Кишинева на несколько дней: Пассажиры возмущены и идут пешком от трассы с тяжелым багажом — подарок диаспоре от избранного ими президента

Меры по ограничению доступа в терминал Международного аэропорта Кишинева продлятся до вечера 21 апреля [видео]

Источник: Комсомольская правда

Полиция 18 апреля решила попробовать оправдать бардак, который имеет место последние несколько часов в зоне аэропорта, так как подъезд к аэрогавани заблокирован органами правопорядка.

Пассажиры, встречающие и провожающие вынуждены пешком идти к вокзалу, а машины в большом количестве вынуждены парковаться на обочине, образуя заторы.

Даже троллейбусы не пускают!

Люди возмущены и не понимают причины созданных полицией неудобств.

Группа по управлению рисками сообщаем, что в период с 16:00 18 апреля 2025 года по 20:00 21 апреля 2025 года вводятся меры по ограничению доступа в терминал Международного аэропорта Кишинева.

Доступ в терминал разрешен только пассажирам с билетом и проездным документом, а также уполномоченному персоналу и экипажам воздушных судов.

Диаспора и пассажиры из соседних стран снова сделали нам нервы.