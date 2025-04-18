«Хозяюшка!»: Модель из Ростова Анастасия Тарасова вместе с детьми напекла куличей для мужа-футболиста

Пожалуй такого хлебосольного стола бывший полузащитник «Локомотива» и «Рубина» Дмитрий Тарасов не видел до женитьбы на Анастасии Костенко. Красавица из Ростовской области, вторая вице-мисс Россия и участница «Мисс мира — 2014», подарившая ему четверых детей, любит готовить и балует домашних кулинарными изысками.
Более того, модель, сохранившая даже после родов шикарную фигуру, позволяет себе и мучное. И вместе с дочками и сыном напекла для всего большого семейства пасхальных куличей. Трогательными фото с кухни и любимым рецептом она поделилась с подписчиками.
— Готовили с детишками куличи по моему любимому рецепту, — подписала Анастасия кадры, где большая часть семейства занята на кухне.
ДЕТИ ПОМОГАЮТ МАМЕ.
Судя по фото, модель не растит белоручек. В процессе участвовали старшие дети — Милана, которой летом исполнится семь, пятилетняя Ева, а также трехлетний Леша, едва достающий до кухонной столешницы. Годовалый Ярослав, вероятно, остался за кадром и руководил процессом.
Для приготовления нужен миксер. Михаил ФРОЛОВ.
Получились аккуратные малыши-куличи, завернутые бумагу с нежным рисунком тюльпанов и мимозы. Каждый щедро полит глянцевой глазурью золотого и сиреневого цвета и украшен крупными блестящими шариками кондитерской посыпки.
— Как вкусно! — по одному фото поняла одна из подписчиц.
— Молодец! Хозяюшка! — поддержала Анастасию другая читательница.
И, конечно, красавица поделилась любимым рецептом пасхального кулича. В нем — никаких ПП-замен и обезжиренных продуктов, так что вкус должен порадовать домочадцев.
С КУРКУМОЙ И СЛИВКАМИ.
— Для кулича на желтках нужно взять 400 граммов муки, восемь яичных желтков, 150 граммов сахара, пакет ванильного сахара, 6 граммов сухих дрожжей, 80 — сливочного масла, половина чайной ложки соли, столько же — куркумы и 150 миллилитров сливок жирностью 20%, — перечисляет многодетная мама продукты. — Для глазури берем 100 граммов сахара, 40 миллилитров воды и 4 грамма желатина.
Вместе с детьми Анастасия приготовила красивые и аппетитные куличи. Юлия ПЫХАЛОВА.
Далее хозяюшка описывает процесс приготовления пасхальной снеди.
— Сначала готовим опару: для этого смешиваем теплые сливки, дрожжи, столовую ложку сахара и 3−4 столовые ложки муки, оставляем в теплом месте до образования шапочки, прикрыв миску пищевой пленкой на 60−80 минут, — продолжает Анастасия. — Пока опара поднимается, отделяем желтки от белков, взбиваем их с сахаром добела, затем смешиваем опару с желтками, добавляем к полученной смеси просеянную муку, соль и куркуму. Далее замешиваем тесто и в процессе добавляем размягченное масло.
Модель предупреждает, что тесто должно получиться мягким и не липнуть к рукам.
— Отправляем тесто в теплое место на 60−80 минут. Лично я закрываю миску пищевой пленкой и укутываю в полотенце или плед. В это время замачиваем изюм в горячей воде, и как только он набухнет, посыпаем мукой и перемешиваем, чтобы сухофрукты не были мокрыми.
Яйца уже тоже затейливо раскрашены. Иван МАКЕЕВ.
ГОТОВИТЬ ДОЛГО, СЪЕДАЕТСЯ ЗА МИГ.
Когда тесто подойдет, Анастасия делит его на две части, добавляет заготовленный изюм и снова тщательно замешивает. Затем раскладывает по формам: тесто должно занимать их наполовину. Залитые формочки тоже отправляются в теплое место, можно даже на 30−40 минут в разогретую до 50 градусов духовку, после чего куличи пекутся еще 35−40 минут уже при 180 градусах.
— Для глазури разбавляем желатин со столовой ложкой воды, чтобы он набух. А сахар с водой подогреваем в сотейнике на огне, причем важно растворить сахар, но не кипятить. Тем временем желатин с водой подогреваем в микроволновке в течение десяти секунд, смешиваем с готовым сиропом и взбиваем на максимальной скорости миксером до густой белой массы, которой мажем наши куличи.
Читательницы оценили.
— Спасибо за рецепт! Обязательно попробую сделать куличи к Пасхе, — благодарит подписчица.
— У меня такой же рецепт, только я еще добавляю ложку коньяка и цедру апельсина. Очень вкусно получается, — поделилась другая.
Читательницы также поделились фотографиями своих куличей, многие тоже пекли их вместе с детьми.
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