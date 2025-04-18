«Хозяюшка!»: Модель из Ростова Анастасия Тарасова вместе с детьми напекла куличей для мужа-футболиста

Когда тесто подойдет, Анастасия делит его на две части, добавляет заготовленный изюм и снова тщательно замешивает. Затем раскладывает по формам: тесто должно занимать их наполовину. Залитые формочки тоже отправляются в теплое место, можно даже на 30−40 минут в разогретую до 50 градусов духовку, после чего куличи пекутся еще 35−40 минут уже при 180 градусах.