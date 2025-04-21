Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина из США по-особенному воспитывает своих детей

У американки есть свой стиль воспитания: у нее в доме есть только одно правило — отсутствие каких-либо правил.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Женщина из США по-особенному воспитывает своих детей.
Источник: nypost.com

Мама четверых детей Джери-Лиа придерживается особого стиля воспитания. По ее словам, у нее в доме есть лишь одно правило — не должно быть никаких правил. Об этом пишет The New York Post.

Джери-Лиа поделилась публикацией в соцсети, где рассказала, что ее детям не надо помогать в делах по дому, например, стирать и убирать, так как мама сама с этим справится.

Что касается завтраков, обедов и ужинов, женщина готова приготовить все, что ей скажут дети, при этом если им что-то не нравится, они могут не доедать. Также не ограничиваются перекусы любыми продуктами в любое время суток.

Наконец, Джери-Лиа утверждает, что детям не нужно придерживаться какого-либо распорядка дня: время, проведенное за экраном любого гаджета, не ограничено, а ложатся спать дети тогда, когда сами захотят.

Публикация в социальной сети набрала миллионы комментариев. Многие отметили, что отсутствие ограничений в еде означает здоровые отношения с пищей, отсутствие перееданий и недоеданий. Однако некоторые сказали, что из-за такого воспитания в детстве они во взрослом возрасте вынуждены бороться с ожирением.

Также многие сказали, что такое воспитание укрепляет детско-родительскую связь и делает отношения доверительными. «Я искренне считаю, что такое воспитание — это лучший выход», — отметил еще один пользователь Сети.

Однако некоторые люди сошлись во мнении, что правила все же необходимы, так как дисциплина важна в любом возрасте, и вырабатывать ее надо с детства.